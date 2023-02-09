Москва, 9 февраля, 2023, 11:22 — ИА Регнум. Через свои посольства в третьих странах производят обмен вербальными нотами Москва и Киев. Об этом 9 февраля рассказал глава второго департамента стран СНГ Министерства иностранных дел России Алексей Полищук.

Дарья Антонова ИА REGNUM МИД РФ

Как напомнил в интервью RTVI Полищук, 24 февраля 2022 года Киевом в одностороннем порядке были разорваны дипломатические отношения с Россией, и потому украинские и российские дипломатические и консульские учреждения на территориях этих двух стран в данный момент не работают.

«По отдельным практическим вопросам между нашими странами происходит периодический обмен вербальными нотами через наши посольства в третьих странах», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 февраля постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя заявил, что в будущем от Украины не должна исходить угроза кому бы то ни было — ни России, ни любой другой стране. Для этого Россия предпримет все необходимое.