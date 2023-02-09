Джакарта, 9 февраля, 2023, 11:14 — ИА Регнум. В Индонезии произошло землетрясение силой 5,8 балла, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

Иван Шилов ИА REGNUM Индонезия

Землетрясение произошло 9 февраля в районе города Джаяпура, провинция Папуа. Сейсмологи зафиксировали подземные толчки в 6:28 по местному времени (9:28 мск). Эпицентр находился в 10 км от города. Очаг землетрясения залегал на глубине 43 км.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступала.

Напомним, Индонезия располагается в сейсмически активной зоне земного шара, на стыке трех литосферных плит.