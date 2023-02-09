Новым генеральным директором Третьяковской галереи назначена Елена Проничева

Москва, , 11:14 — REGNUM Ранее занимавшая должность генерального директора Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова покидает этот пост по завершении срока трудового контракта. Об этом 9 февраля сообщает пресс-служба Министерства культуры России.

Зельфира Трегулова Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Уточняется, что новым гендиректором Третьяковской галереи назначена возглавлявшая с 2022 года Политехнический музей Елена Проничева.

«Она сменит Зельфиру Трегулову, которая покидает должность генерального директора музея в связи с завершением срока трудового контракта», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также указывается, что новому гендиректору Третьяковки необходимо будет сохранить лучший опыт сбережения фондов музея и продолжить развитие галереи и ее филиалов, включая развитие в рамках создаваемых культурно-образовательных и музейных комплексов.

Отметим, Зельфира Трегулова стояла во главе Третьяковской галереи с 2015 года и при её руководстве было реализовано большое количество масштабных выставочных, образовательных, просветительских и научных проектов.