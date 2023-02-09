Байден считает, что Путин «уже потерял Украину»
Вашингтон, 9 февраля 2023, 11:11 — REGNUM Президент России Владимир Путин, начиная спецоперацию по защите Донбасса, рассчитывал на «крах НАТО». Об этом в интервью PBS NewsHour заявил глава Белого дома Джо Байден.
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По мнению американского лидера, российский президент думал, что Североатлантический альянс испугается действий российской армии, а также поддержки всех русскоязычных украинцев, которые бы приветствовали военных, но «ничего из этого не происходит».
«Путин ни за что не сможет с этим справиться. Он уже потерял Украину», ― добавил Байден.
При этом он подтвердил, что обещание Вашингтона поддерживать Киев «столько, сколько потребуется» является бессрочным обязательством.
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«Это твердое обязательство», — подчеркнул президент США.
Напомним, США уже потратили на поддержку Украины порядка $100 млрд.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в своём традиционном обращении к Конгрессу президент США Джозеф Байден заявил, что США объединили НАТО и выстроили коалицию для противодействия российской спецоперации, которую глава Белого дома назвал «испытанием на века» для США и для всего мира.
Он также подчеркнул, что Вашингтон будет поддерживать Киев «столько, сколько нужно».