Вашингтон, , 11:11 — REGNUM Президент России Владимир Путин, начиная спецоперацию по защите Донбасса, рассчитывал на «крах НАТО». Об этом в интервью PBS NewsHour заявил глава Белого дома Джо Байден.

Регионы под контролем РФ (сиреневый). Регионы под контролем ВСУ (оранжевый) © ИА REGNUM

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По мнению американского лидера, российский президент думал, что Североатлантический альянс испугается действий российской армии, а также поддержки всех русскоязычных украинцев, которые бы приветствовали военных, но «ничего из этого не происходит».

«Путин ни за что не сможет с этим справиться. Он уже потерял Украину», ― добавил Байден.

При этом он подтвердил, что обещание Вашингтона поддерживать Киев «столько, сколько потребуется» является бессрочным обязательством.

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«Это твердое обязательство», — подчеркнул президент США.

Напомним, США уже потратили на поддержку Украины порядка $100 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в своём традиционном обращении к Конгрессу президент США Джозеф Байден заявил, что США объединили НАТО и выстроили коалицию для противодействия российской спецоперации, которую глава Белого дома назвал «испытанием на века» для США и для всего мира.

Он также подчеркнул, что Вашингтон будет поддерживать Киев «столько, сколько нужно».