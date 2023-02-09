Бердянск, Запорожская область, , 11:07 — REGNUM В Запорожской области правоохранительные органы нашли тайник с боеприпасами задержанных диверсантов Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщили журналистам в спецслужбе.

СВО Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Уточняется, что группа задержанных украинских диверсантов показала тайник, предназначавшийся для совершения теракта в отношении экс-сотрудника СБУ, жителя Бердянска Василия Прозорова. В тайнике были спрятаны гранаты, готовое взрывное устройство с поражающими элементами в виде различных болтов и гаек.

В правоохранительных органах сообщили, что задержанные входят в группу, члены которой причастны к убийствам представителей властей в Бердянске, включая покушение на замглавы военно-гражданской администрации города Павла Ищука.

Напомним, в августе 2022 года диверсанты ВСУ устроили взрыв в Бердянске у оздоровительного центра, где проживали беженцы. От полученных травм умер замначальника ГИБДД города Александр Колесников.