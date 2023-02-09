Москва, , 11:02 — REGNUM Словами негодования в адрес уволивших из театра «Современник» Лию Ахеджакову разразился российский актёр Александр Молочников в своём блоге, пишет 9 февраля StarHit.

Российский актёр Александр Молочников © Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Заявив, что молодые актёры в России не пропадут («фиг с нами, молодыми, прорвёмся»), он обвинил Минкульт РФ, депутатов и руководство театра в том, что они «украли последние годы сцены и кино у великих стариков».

«Будете гореть в аду. Впрочем, вы уже в нём. Выход есть всегда. Простите нас всех! — пишет Молочников. — Ахеджакова, Назаров, Филиппенко».

Так актёр отреагировал на информацию об увольнении Ахеджаковой из «Современника». О том, что её спектакль «Игра в джин» снят с репертуара, сообщил актрисе директор театра Юрий Кравец.

Узнав, что дирекцию завалили письмами с просьбой её уволить, Ахеджакова сказала, что плачет. И что ей ясно, «кто это пишет, кто это организовывает». Стоит также напомнить, что Ахеджакова активно выступает против СВО.

Читайте ранее в этом сюжете: Решение театра «Современник» довело Лию Ахеджакову до слёз

Читайте развитие сюжета: СМИ сообщили о возможном трудоустройстве Ахеджаковой в Театр Наций