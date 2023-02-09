Москва, 9 февраля, 2023, 11:25 — ИА Регнум. Автомобиль, в бардачке которого мужчина в тайне от жены хранил деньги, угнали с подземной парковки торгового центра. Об этом ИА REGNUM сообщил источник в правоохранительных органах.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

По данным источника, 4 февраля 26-летний Сергей (имя изменено) вернулся на подземную парковку одного из торговых центров на юго-западе столицы, где накануне оставил свой ВАЗ 2114. Мужчина использовал эту машину для поездок только в тёплое время года, в остальное время он её периодически проверял. Но у автомобиля была ещё одна необычная функция. Сергей хранил в ней деньги, которые в тайне от жены откладывал на совместный отпуск. Он не хотел, чтобы супруга случайно узнала о его планах, и прятал накопления в бардачке автомобиля.

Но, отметил собеседник агентства, в начале февраля машину угнали. Сам Сергей даже не подозревал, что его старенький ВАЗ катается по городу с другим водителем. Об этом ему сообщил его приятель, который случайно увидел на дороге автомобиль своего друга. Дело в том, что машина Сергея достаточно броская из-за обилия на ней различных наклеек, и близкие люди узнают ее издалека. Приятель Сергея удивился, что тот не здоровается с ним на светофоре, и решил позвонить другу. Оказалось, что Сергей даже не в курсе, что прямо сейчас он едет по Садовому кольцу.

«Поступило заявление от 26-летнего мужчины об угоне транспортного средства с парковки торгового центра на улице Большая Черёмушкинская, в бардачке которого хранились 119 000 рублей», — рассказал агентству собеседник.

По заявлению Сергея стали проводить проверку и просмотрели камеры, установленные на парковке. На запись попал автомобиль, на котором злоумышленники приехали. По кадрам полицейские установили, что угонщиков было двое, а также был установлен номер транспортного средства, которое срочно объявили в розыск. Через несколько часов сотрудники дорожной полиции остановили в соседнем районе автомобиль с подозреваемыми. Внутри находились двое мужчин, их задержали и допросили.

«По подозрению в совершении данного преступления были задержаны двое мужчин, 23 и 29 лет, которые сознались в содеянном и сообщили, где находится угнанный автомобиль. По данному факту заведено уголовное дело по статье «Кража», — сообщил источник.

Удалось ли найти деньги, хранившиеся в бардачке, пока неизвестно.