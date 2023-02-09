США не собираются вводить санкции против Индии за покупку ею нефти из России

Вашингтон, , 10:59 — REGNUM Санкции против Индии за покупку ею нефти из России не собираются вводить Соединённые Штаты. Об этом 9 февраля заявила помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид, её слова приводит индийский телеканал NDTV.

Нефть Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Я хочу внести ясность, мы не собираемся вводить санкции против Индии. Наше партнерство с Индией — одно из наших самых важных», — сказала она, комментируя ранее прозвучавший со стороны одного из украинских законодателей призыв к вводу таких санкций Вашингтоном.

При этом Донфрид указала, что, хотя у Индии и США разные походы к некоторым вопросам политического характера, обе страны, по её утверждению, якобы придерживаются мнения о том, что нужно «поддерживать порядок, основанный на международных правилах», уважая территориальную целостность и суверенитет других государств.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 февраля глава американского Государственного департамента Нед Прайс заявил, что США обсуждают с представителями органов власти Индии возможность привлечь Россию к ответственности за спецоперацию и обязать её компенсировать связанные с этим издержки.