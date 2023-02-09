Лондон, , 10:56 — REGNUM Украину западные страны используют в своих глобалистских планах. С таким заявлением выступил Рассел Бренд, британский актер и телеведущий, в YouTube-канале.

Рассел Бренд © Chris Joseph/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

«Сейчас нам предлагают сделать из Украины экспериментальную площадку для обкатки любимых глобалистских штучек — массовой слежки, цифровой идентификации, цифровой валюты центробанка и так далее», — сказал актер.

Рассел Бренд добавил, что Соединенным Штатам наплевать на украинский народ и по итогу Киев проиграет.

Британский актер ранее также заявлял, что западные страны своими действиями поддерживают «нацистский режим на Украине».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сооснователь группы Pink Floyd Роджер Уотерс назвал конфликт на Украине спровоцированным. Музыкант также считает, что Россия ввела войска на Украину не безосновательно.