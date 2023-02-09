Посол России в Риме заявил, что Италия становится стороной конфликта на Украине

Рим, , 10:49 — REGNUM Своими поставками оружия Киеву Италия оказывается втянута в военное противостояние и становится одной из сторон конфликта на территории Украины. Об этом 9 февраля заявил посол России в Риме Сергей Разов.

Посол России в Италии Сергей Разов © Наталья Селиверстова/РИА Новости

Как отметил в интервью РИА Новости Разов, в настоящее время ключевые механизмы в диалоге между Россией и Италией находятся в замороженном состоянии, антироссийские санкции продолжаются, и Рим продолжает поставки оружия Киеву.

Также российский дипломат уточнил, что итальянская сторона поставила украинской оружие и военную технику на сумму €1 млрд в рамках пяти пакетов помощи и в данный момент ведётся подготовка к новой поставке, в которую войдёт передача Киеву современной и очень дорогостоящей системы ПВО/ПРО.

При этом он указал, что номенклатура итальянских поставок является засекреченной, и добавил, что, как сообщают итальянские СМИ, на территории Италии ведётся подготовка украинских военных.

«Делая это, Италия, возможно, против своей воли втягивается в военное противостояние, становясь стороной конфликта. Многие заявления и действия властей, формируемый ведущими средствами массовой информации пропагандистский фон в отношении России фактически перерастают из недружественных в прямо враждебные», — сказал он.

Вместе с тем российский посол подчеркнул, что такие действия Рима, по его мнению, не поддерживает большая часть жителей Италии.

«Подчеркну, что ухудшение отношений — не наш выбор. Наши ответные заявления и действия — лишь минимально необходимая реакция. Как говорила героиня одной из пьес Александра Николаевича Островского, «напраслину-то терпеть кому ж приятно?», — также добавил Разов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что, по его мнению, Североатлантическим альянсом (НАТО) будет приниматься решение о поставках военной авиации Киеву, однако на данный момент такого соглашения нет.