Вашингтон, 9 февраля, 2023, 10:47 — ИА Регнум. Российские военные уже в ближайшие десять дней могут начать новое крупное наступление. Такими ожиданиями в беседе с Foreign Policy поделился украинский военный чиновник.

Андрей Рубцов/ТАСС Самоходная гаубица «Мста-С» в зоне проведения СВО

«Мы ожидаем в ближайшие десять дней нового масштабного наступления», ― сказал на условиях анонимности собеседник издания.

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По мнению военных аналитиков, на фоне всплеска боевых действий ожидаемое наступление уже началось и, предположительно, ускорится по мере приближения первой годовщины специальной операции (24 февраля 2022 года).

«Что-то назревает на востоке, ― отметил генеральный секретарь министерства иностранных дел Эстонии Йонатан Всевиов. ― Всё больше и больше российских солдат прибывает на фронт».

По оценкам официальных лиц Украины, в российской спецоперации участвуют свыше 300 тыс. человек после объявленной в России частичной мобилизации. Даже если фактически эта цифра окажется ниже, то нынешние силы российской армии, готовые к наступлению, значительно превышают то количество, которое было задействовано в первой волне.

По данным источников издания, Россия якобы сосредоточила сотни тысяч военнослужащих на востоке страны и начала вооружаться к предстоящему наступлению. Как указал украинский военный чиновник, у России есть 1800 танков, 3950 бронемашин, 2700 артиллерийских систем, 810 реактивных систем залпового огня (РСЗО), 400 истребителей и 300 вертолётов, готовых к масштабной атаке.

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Как сообщало ИА REGNUM, в начале февраля секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что Украина ожидает серьёзной эскалации со стороны России, возможно, даже в ближайшие две-три недели. По его словам, президент России Владимир Путин может отдать приказ о наступлении «с севера, юга и востока» и приурочить атаку к годовщине спецоперации РФ на Украине, начавшейся 24 февраля 2022 года.

Глава министерства обороны Украины Алексей Резников отметил, что на Украине знают о «пристрастии России к датам» и ожидают её наступления в феврале.