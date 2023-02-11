Москва, , 10:04 — REGNUM Федеральный проект «Профессионалитет» и нацпроект «Образование» помогают бизнесу с подготовкой кадров «под ключ».

Федеральный проект «Профессионалитет» Логотип

В 2023 году с возможностью «ковать кадры» российские компании, поддерживающие образовательные организации (в том числе, колледжи и техникумы), впервые получили возможность инвестиционного налогового вычета. В этом году возможности программы «Профессионалитет», которая позволяет подготовить молодого специалиста «под ключ» с учетом потребностей и задач каждого конкретного предприятия — участника программы, были расширены.

С 2023 года бизнесу будет доступна подготовка студентов по таким сферам, как лесная и топливно-энергетическая промышленность, информационные технологии и радиоэлектроника.

«В 2023 году «Профессионалитет» продолжает своё динамичное развитие под запрос работодателя. Расширяется спектр знаковых для страны отраслей, а это значит, что ещё больше студентов будут учиться по образовательным программам, разработанным совместно с работодателем», — подчеркнула заместитель директора Департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Минпросвещения России Маргарита Скворцова.

Выпускникам найти работу (так же как и компании — подходящего сотрудника) бывает непросто. Именно эти проблемы решает программа «‎Профессионалитет». Освоить всего за два-три года востребованную профессию, а по окончании учёбы получить работу на одном из ведущих предприятий региона с конкурентной зарплатой смогут студенты программы. С 1 сентября 2022 года 150 тысяч студентов начали свое обучение в 71 образовательно-производственном центре, включающем более 250 современных колледжей в 43 регионах России.

Еще одним важным нововведением в системе среднего профессионального образования, а именно федерального проекта «Профессионалитет», стал закон, подписанный президентом России Владимиром Путиным и вступивший в силу 1 января. Теперь в подготовке кадров по программам «Профессионалитета» могут участвовать представители малого и среднего предпринимательства (МСП).

Студенты обучаются и проходят практику на производстве, для которого их готовят. В результате выпускник гарантированно получает работу, а предприятие пополняется квалифицированным персоналом. Для этого на базе средних специальных учебных заведений создают кластеры. Каждый из них имеет специализацию, приоритетную для конкретного региона: машиностроение (с учетом авиа — и судостроения), сельское хозяйство, металлургия, железнодорожный транспорт, легкая промышленность, химическая отрасль, атомная отрасль, фармацевтическая отрасль и другие. Мастерские и лаборатории при них позволяют не только повысить качество обучения студентов, но и сделать обучение более интересным и ориентированным на практику. Современным высокотехнологичным оборудованием оснащено уже более трех тысяч мастерских, а к 2024 году таких мастерских будет более пяти тысяч.

«Профессионалитет — это очень интересный проект. Он вобрал в себя всё лучшее, переосмыслив и выведя среднее профессиональное образование на новый уровень. И его основная задача — модернизация СПО с ещё более тонкой настройкой на требования конкретных работодателей в регионах», — пояснила кандидат педагогических наук, доцент, руководитель Института развития профессионального образования Наталия Золотарёва.

Золотарева отметила, что студенты сдают демонстрационный экзамен профильного уровня по тем стандартам, которые нужны конкретному работодателю. И в образовательном процессе создается та среда, которая позволяет как можно раньше погрузить студентов в профессиональный контекст этих предприятий.

Лисичанский Горно-Индустриальный колледж Татьяна Стоянович © ИА REGNUM

В программе «Профессионалитет» уже участвуют более 250 образовательных организаций и 200 предприятий. В 2023 году география проекта расширится до 55 регионов. С учетом новых предприятий количество участников — отраслевых партнеров «Профессионалитета» возрастет до 378. А к сентябрю 2023 года будут созданы кластеры по таким отраслям, как электротехническая отрасль, лесная промышленность, топливно-энергетическая промышленность, информационные технологии, радиоэлектроника, строительная отрасль, а также водный и наземный транспорт.

«Профессионалитет» можно рассматривать и как проект, и как новую образовательную технологию. Одна из основных идей заключается в том, что колледж модернизируется под ключ: полностью меняется инфраструктура, внешний облик, внутренний дизайн», — отметила также Наталия Золотарёва. По словам руководителя Института развития профобразования, она посещала на Алтае колледж, в который можно влюбиться:

«У нас школы уже подтянуты до хорошего современного уровня образования и сегодня важно задать тон тому, каким должен быть современный колледж. Когда входишь и понимаешь, что это храм профессионализма. Закупается современное оборудование, но в соответствии с требованиями работодателей. И в одном помещении мастерской можно выстроить несколько этапов технологического процесса».

Колледж в Семибратово Страница Антона Капралова в Facebook

Ожидается, что к концу 2024 года все регионы России обновят инфраструктуру учебных заведений системы СПО, внедрят гибкие практико-ориентированные программы по наиболее востребованным и перспективным профессиям.

Важно отметить, что некоторые предприятия — участники «Профессионалитета» вошли в Национальный рэнкинг «Наш вклад». Национальный рэнкинг «Наш вклад» — первый в России рэнкинг вклада бизнеса и НКО в достижение национальных целей и реализацию национальных проектов. Узнать более подробнее о проекте можно на сайте рэнкинг. национальныепроекты. рф. Портал япроф. рф содержит всю интересующую информацию о федпроекте «Профессионалитет», колледжах и компаниях-участниках в регионах России.

В социальных сетях Национальные проекты России вышла серия нового ток-шоу «Снова в школу?!», где родителям предоставлена возможность обсудить с экспертом плюсы среднего профессионального образования и постараться найти ответы на все вопросы о вызовах современного образования.

Как сообщало ИА REGNUM, развитие системы среднего профессионального образования, оснащение колледжей современным оборудованием, поддержка мастеров производственного обучения являются одними из ключевых задач национального проекта «Образование».

Программа «Профессионалитет» — одна из 42 инициатив социально-экономического развития до 2030 года, инициированных президентом России Владимиром Путиным. Одна из ключевых инициатив проекта — вовлечение бизнеса в партнерское управление образовательными организациями, максимальная ориентированность обучения на практику, подготовка специалистов по востребованным профессиям в сокращенные сроки.