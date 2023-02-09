Москва, 9 февраля, 2023, 10:33 — ИА Регнум. Добыча нефти в России начинает расти, в феврале компании нарастили производство на 0,7% относительно среднего уровня января, пишет «Коммерсантъ».

Максим Богодвид/РИА Новости Добыча нефти в России

Объемы достигли 1,491 млн тонн в сутки, что немного ниже среднего суточного уровня февраля 2022 года.

По словам Сергея Кондратьева из Института энергетики и финансов, устойчивость добычи нефти связывают с большими скидками, за счет которых удается сохранять большие объемы экспорта. Эксперт пояснил, что антироссийские санкции заставили компании снижать добычу нефти, однако объемы стали уходить в азиатские страны, в частности в Индию. Добыча нефти в России продолжает расти даже в условиях эмбарго ЕС.

Власти, как пишет «Коммерсантъ», начали обсуждать изменение метода расчета цен. Среди рассматриваемых вариантов — полный отказ от использования котировки Urals и переход к котировкам Brent, чтобы стимулировать компании торговать нефтью по выгодной для бюджета цене.