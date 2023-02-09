В Новосибирске из-под завалов разрушившегося при взрыве газа дома извлекли ещё двух человек

Новосибирск, , 10:32 — REGNUM Ещё два человека были извлечены из-под завалов, образовавшихся в результате взрыва газа в пятиэтажном жилом доме в Новосибирске. Об этом 9 февраля рассказали журналистам в экстренных службах.

Взрыв газа в жилом доме в Новосибирске © Кирилл Кухмарь/ТАСС

«Двоих достали из-под завалов», — сказал представитель экстренных служб.

При этом, по данным пресс-службы МЧС РФ, разбор завалов затруднён из-за низкой температуры воздуха и необходимости расчистки двора дома от снега, который мешал расстановке специальной техники.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что до трёх человек увеличилось число погибших в результате взрыва газа в жилом многоквартирном доме в Новосибирске.

Отметим, ранее взрыв газа прогремел в пятиэтажном жилом доме в городе Новосибирске, в результате чего произошло обрушение подъезда.