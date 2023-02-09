Новосибирск, 9 февраля, 2023, 10:26 — ИА Регнум. До трёх человек увеличилось число погибших в результате взрыва газа в жилом многоквартирном доме в Новосибирске. Об этом 9 февраля рассказал представитель экстренных служб.

Кирилл Кухмарь/ТАСС Спасатель на месте взрыва газа в пятиэтажном жилом доме на улице Линейная в Новосибирске

«Извлечено тело ещё одного погибшего», — приводит его слова РИА Новости.

При этом ранее минздрав Новосибирской области подтвердил гибель двух человек при взрыве газа в жилом доме в Новосибирске и уточнил, что девять пострадавших в результате трагического инцидента направлены в медучреждения, двое из которых находятся в реанимации в тяжёлом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что следователи возбудили уголовное дело после взрыва газа в жилом доме в Новосибирске.

Отметим, ранее взрыв газа прогремел в пятиэтажном жилом доме в городе Новосибирске, в результате чего произошло обрушение подъезда.