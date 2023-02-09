Москва, , 10:26 — REGNUM Британия и США делают всё, чтобы страны Европы фактически вступили в войну с Россией. Эта политика проводится под флагом того, что якобы Украину нужно защищать от России.

Армия НАТО Иван Шилов © ИА REGNUM

В статье «Европу отправляют на войну с Россией», опубликованной 9 февраля РИА Новости, Виктория Никифорова пишет, что США и Британия хотят войны с Россией. Американцам это нужно «для сохранения своей гегемонии, Лондону — банально для выживания».

«Европейцам это не нужно от слова совсем, — считает автор статьи. — Но долго упираться они не сумели, и вот сегодня их толкают в очередной «Дранг нах Остен».

Автор отмечает, что европейские «танкисты и пилоты обречены погибнуть на восточном фронте». Чтобы это как-то объяснить своим согражданам, приходится «изобразить дело так, что они нападают на Россию в рамках «защиты Украины».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, украинский президент Владимир Зеленский совершает поездку по странам Европы: накануне, 8 февраля, он побывал в Лондоне, затем отправился в Париж, где состоялись его переговоры с участием германского канцлера Олафа Шольца.

Следующий пункт его назначения — Брюссель, где состоится внеочередной саммит ЕС. Поездка сопровождается просьбами Зеленского о поставке Киеву тяжёлых вооружений.

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