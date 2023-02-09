Брянск, 9 февраля, 2023, 10:22 — ИА Регнум. Обломки украинского беспилотника, сбитого системами ПВО в Брянской области, упали на строящийся дом в Брянском районе. Об этом 9 февраля сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Павел Бедняков/РИА Новости Александр Богомаз

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«По уточнённым данным, в результате отражённой атаки в Брянском районе обломки БПЛА упали на строящийся дом. Оперативными службами проведены все необходимые мероприятия по ликвидации последствий», — написал Богомаз в телеграм-канале.

От также добавил, что владельцу дома будет возмещён ущерб.

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Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 9 февраля в Брянской области российской системой противовоздушной обороны (ПВО) была отражена атака украинских беспилотных летательных аппаратов. ВСУ атаковали территорию Стародубского муниципального округа с помощью девяти дронов. Все они были сбиты.

Как сообщил губернатор региона Александр Богомаз, пострадавших и разрушений нет.