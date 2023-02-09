Новосибирск, 9 февраля, 2023, 10:17 — ИА Регнум. Уголовное дело возбудили после взрыва газа в жилом доме в Новосибирске. Об этом сообщает Следственное управление Следственного комитета по области.

Кирилл Кухмарь/ТАСС Спасатель на месте взрыва газа в пятиэтажном жилом доме на улице Линейная в Новосибирске

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК России («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»)», — говорится в сообщении.

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Следователи продолжают работать на месте происшествия. Выясняются обстоятельства произошедшего.

Следствием установлено, что 9 февраля в результате взрыва бытового газа произошло частичное обрушение двух подъездов 5-этажного дома по улице Линейной в городе Новосибирске. На данный момент продолжает оставаться неизвестной судьба 11 жителей дома.