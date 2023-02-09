Москва, 9 февраля, 2023, 10:16 — ИА Регнум. Грузовой космический корабль «Прогресс МС-22» успешно выведен на околоземную орбиту ракетой-носителем «Союз-2.1а», после чего он продолжит самостоятельный полёт к Международной космической станции (МКС). Трансляцию запуска вела 9 февраля пресс-служба государственной корпорации «Роскосмос».

Иван Тимошенко/Пресс-служба Роскосмоса / РКК «Энергия»/РИА Новости Старт ракеты-носителя «Союз-2.1а» с транспортным грузовым кораблем «Прогресс МС-22» с 31-й площадки космодрома Байконур

Отделение космического корабля от третьей ступени ракеты, выведение на околоземную орбиту, а также раскрытие его антенн и панелей солнечных батарей были произведены штатно.

При этом известно, что «Прогресс МС-22» летит к МКС по двухсуточной схеме, он должен состыковаться со станцией 11 февраля в 11:47 мск. Его прибытия ожидает экипаж 68-й длительной экспедиции в составе космонавтов Роскосмоса Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и Анны Кикиной, а также астронавта JAXA Коити Вакаты и астронавтов NASA Франциско Рубио, Николь Манн и Джоша Кассады.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что с космодрома Байконур был произведён запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с космическим грузовым кораблём «Прогресс МС-22».