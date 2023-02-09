Варшава, 9 февраля, 2023, 10:06 — ИА Регнум. По мнению премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, Североатлантическим альянсом (НАТО) будет приниматься решение о поставках военной авиации Киеву, однако на данный момент такого соглашения нет. Он заявил об этом 9 февраля в интервью газете Corriere della Sera.

Иван Шилов ИА REGNUM Матеуш Моравецкий

Как отметил Моравецкий, решение о поставках военных самолётов вооружённым формированиям Украины зависит только от альянса.

«На данный момент нет соглашения по этому поводу», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что фразой «нет [чёртовых] самолётов» прокомментировал один из членов британского правительства просьбу украинского президента Владимира Зеленского передать Киеву истребители.