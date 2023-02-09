С космодрома Байконур запустили ракету-носитель «Союз-2.1а» с грузовым кораблём «Прогресс МС-22»

Москва, , 09:57 — REGNUM С космодрома Байконур был произведён запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с космическим грузовым кораблём «Прогресс МС-22». Трансляцию старта вела 9 февраля пресс-служба государственной корпорации «Роскосмос».

Ракета-носитель «Союз-2.1а» с транспортным грузовым кораблем «Прогресс МС-22» во время запуска со стартового комплекса космодрома Байконур © Иван Тимошенко/ТАСС

Пуск ракеты-носителя был осуществлён в 09:15 мск с 31-й площадки космодрома Байконур. При этом выведении корабля «Прогресс МС-22» на заданную орбиту, отделение от третьей ступени ракеты, раскрытие антенн и панелей солнечных батарей были произведены штатно.

Уточняется, что грузовой корабль достигнет Международной космической станции (МКС) через 34 витка вокруг Земли, то есть спустя двое суток, и добавляется, что его стыковку с модулем «Звезда» планируется осуществить 11 февраля в 11:47 мск.

Отметим, на корабле «Прогресс МС-22» на МКС должно быть доставлено свыше 2500 кг груза, включая 720 кг топлива дозаправки, 420 кг воды, 40 кг азота и порядка 1354 кг сухих грузов.