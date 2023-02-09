Новосибирск, 9 февраля, 2023, 10:02 — ИА Регнум. Видео с места взрыва газа в Новосибирске опубликовала пресс-служба Следственного комитета РФ. На месте ЧП работают спасатели. На одном из фрагментов видео виден столб пламени.

Владимир Николаев/РИА Новости Спасатели на месте взрыва газа в пятиэтажном жилом доме на улице Линейная в Новосибирске

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Новосибирской области расследуется уголовное дело после взрыва газа в жилом доме в областном центре.

В результате обрушения двух подъездов пятиэтажного жилого дома по улице Линейной погибли и пострадали люди. Точно известно о гибели одного человека, по другим данным погибли трое, девять человек госпитализированы.