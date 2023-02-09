Спецслужбами РФ предотвращено покушение на бывшего сотрудника СБУ Прозорова

Бердянск, Запорожская область, , 09:46 — REGNUM Покушение на бывшего офицера Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Прозорова, который ранее провёл пресс-конференцию с разоблачением деятельности СБУ, предотвращено российскими спецслужбами. Об этом 9 февраля рассказал представитель силовых ведомств РФ.

Василий Прозоров © Владимир Астапкович/РИА Новости

«Средствами объективного контроля задокументировано, что в ноябре 2022 года членами ДРГ от ГУР МО Украины получено задание на совершение теракта в отношении жителя Бердянска Прозорова — экс-сотрудника СБУ, который 25.03.2019 провёл пресс-конференцию в Москве, организованную пресс-центром «Россия сегодня», с разоблачением деятельности СБУ на Украине в 2014–2018 годах», — приводит его слова РИА Новости.

Также представитель российских силовых ведомств указал, что во время допроса одного из задержанных украинских диверсантов стало известно о схроне, где было всё для совершения такого покушения.

При этом он отметил, что после этого специально оборудованный тайник был найден, и уточнил, что в нём были обнаружены самодельное взрывное устройство с поражающими элементами мощностью один килограмм в тротиловом эквиваленте, три боеприпаса для гранатомётов ВОГ, а также две гранаты Ф1 и одна граната РГО.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что правоохранители задержали в Запорожской области преступную группу, члены которой являются причастными к убийствам представителей властей Бердянска.