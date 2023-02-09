На оставленных под Артёмовском позициях ВСУ нашли обезображенные трупы
Бахмут, ДНР, 9 февраля 2023, 09:42 — REGNUM Об обращении с трупами погибших в ВСУ рассказал 9 февраля военный эксперт Андрей Марочко в своём телеграм-канале. Украинские боевики обезображивают трупы своих товарищей, чтобы их трудно было идентифицировать.
Он уточнил, что, как считают эксперты, «увечья наносились уже после их смерти с целью затруднения идентификации». Кроме того, у погибших находят документы, визуально не соответствующие внешности владельцев.
Как сообщало ИА REGNUM, Марочко рассказал, что украинские боевики минируют при отступлении тела погибших.
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