Бахмут, ДНР, 9 февраля, 2023, 09:42 — ИА Регнум. Об обращении с трупами погибших в ВСУ рассказал 9 февраля военный эксперт Андрей Марочко в своём телеграм-канале. Украинские боевики обезображивают трупы своих товарищей, чтобы их трудно было идентифицировать.

Иван Родионов/РИА Новости Уничтоженная военная техника ВСУ

Андрей Марочко «При захвате украинских позиций в районе населённого пункта Артёмовск выявлено большое количество обезображенных трупов в форме украинского образца».

Он уточнил, что, как считают эксперты, «увечья наносились уже после их смерти с целью затруднения идентификации». Кроме того, у погибших находят документы, визуально не соответствующие внешности владельцев.

Как сообщало ИА REGNUM, Марочко рассказал, что украинские боевики минируют при отступлении тела погибших.