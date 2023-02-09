Число жертв землетрясения в Турции возросло до более чем 12,8 тыс. человек
Количество жертв землетрясения в Турции увеличилось почти до 13 тысяч человек
Анкара, 9 февраля, 2023, 09:36 — ИА Регнум. Количество погибших в результате землетрясения в Турции увеличилось до 12,8 тыс. человек. Об этом 9 февраля сообщает турецкое управление по чрезвычайным ситуациям (AFAD).
Ibrahim Oner/Keystone Press Agency/Global Look Press
Последствия землетрясения в Турции
«По последним данным, число погибших составляет 12 873 человека», — говорится в сообщении.
Также указывается, что количество пострадавших в результате стихийного бедствия выросло до 62 937 человек.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что спасатели в Турции извлекли из-под завалов мальчика семи лет, которому удалось выжить, находясь под обломками более 70 часов после разрушительного землетрясения.