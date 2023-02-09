Спикер Госдумы Володин ожидает привлечения Байдена за терроризм из-за «Северных потоков»

Москва, , 09:34 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что данных журналиста Сеймура Херша достаточно для начала международного расследования подрывов «Северных потоков».

Вячеслав Володин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Опубликованные факты должны стать основой для международного расследования, привлечения Байдена и его подельников к ответственности, а также выплат компенсаций странам, пострадавшим от теракта», — отметил Володин в телеграм-канале.

По его мнению, Байден вписывает себя в историю как террорист.

Сейчас доказательная база сформулирована как минимум в профессиональном журналистском расследовании одного из самых авторитетных расследователей-журналистов Запада, считает и вице-спикер Совфеда Константин Косачёв.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Херш утверждает, что взрыв в 2022 году газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» был осуществлён водолазами-диверсантами ВМС США по приказу высшего руководства страны

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