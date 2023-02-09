Москва, 9 февраля, 2023, 09:34 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что данных журналиста Сеймура Херша достаточно для начала международного расследования подрывов «Северных потоков».

Иван Шилов ИА REGNUM Вячеслав Володин

«Опубликованные факты должны стать основой для международного расследования, привлечения Байдена и его подельников к ответственности, а также выплат компенсаций странам, пострадавшим от теракта», — отметил Володин в телеграм-канале.

По его мнению, Байден вписывает себя в историю как террорист.

Сейчас доказательная база сформулирована как минимум в профессиональном журналистском расследовании одного из самых авторитетных расследователей-журналистов Запада, считает и вице-спикер Совфеда Константин Косачёв.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Херш утверждает, что взрыв в 2022 году газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» был осуществлён водолазами-диверсантами ВМС США по приказу высшего руководства страны