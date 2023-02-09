Париж, , 09:27 — REGNUM На внеочередной саммит ЕС в Брюссель президенты Франции и Украины Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский отправятся вместе, сообщает 9 февраля Agence France-Presse.

Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский © Mylene Deroche/Keystone Press Agency/Global Look Press

В пресс-службе французского президента сообщили, что лидеры двух стран утром 9 февраля вылетят из Парижа.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Зеленский вечером накануне, 8 февраля, побывав в Лондоне, прилетел во Францию. В Париже он встретился с Макроном и с федеральным германским канцлером Олафом Шольцем.

Зеленский утверждает, что Макрон поменял своё отношение к России. Французский президент наградил украинского коллегу орденом Почётного легиона.

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