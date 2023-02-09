Полпред президента РФ в СФО Серышев вылетел в Новосибирск после взрыва газа в пятиэтажном жилом доме

Новосибирск, , 09:22 — REGNUM Из-за взрыва бытового газа в пятиэтажном жилом доме полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев вылетел в Новосибирск, прервав свою рабочую поездку. Об этом 9 февраля сообщает пресс-служба полпреда.

Анатолий Серышев © Александр Кряжев/РИА Новости

«Серышев принял решение прервать рабочую поездку в один из регионов округа и вылететь в Новосибирск в связи со взрывом бытового газа в многоквартирном жилом доме по ул. Линейная», — говорится в сообщении.

Также указывается, что полпред президента РФ в СФО рассказал, что в настоящее время обеспечена совместная оперативная работа ведомств и служб на месте трагического инцидента, и добавил, что пострадавшим при взрыве газа гражданам окажут всю необходимую помощь.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее мэр Новосибирска Анатолий Локоть рассказал, что на данный момент всё ещё продолжает оставаться неизвестной судьба 11 жителей пятиэтажного жилого дома, который частично разрушился в результате взрыва газа.

Отметим, ранее взрыв газа прогремел в пятиэтажном жилом доме в городе Новосибирске, в результате чего произошло обрушение подъезда.