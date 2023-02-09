От крупного бизнеса ждут платы за право пользоваться поддержкой власти

Москва, , 09:18 — REGNUM Россия ждёт от бизнеса, что тот поделится своими деньгами со страной в трудную минуту. Как передает корреспондент ИА REGNUM 9 февраля, таким образом глава комитета Госдумы по контролю Олег Морозов («Единая Россия») интерпретировал обсуждение добровольного взноса крупного бизнеса в федеральный бюджет России.

Олег Морозов © Пресс-служба Госдумы РФ/РИА Новости

«Бизнес должен поделиться своим материальным благополучием со страной в трудную минуту. Не профинансировать что-то, а именно поделиться. Если хотите, заплатить за свое право оставаться «крупным бизнесом» и пользоваться впредь поддержкой власти», — считает Морозов.

Это тот случай, когда общество просит крупный бизнес не просто профинансировать тот или иной проект, что всегда происходило. Так было, например, во время Олимпиады в Сочи, напомнил парламентарий.

Вице-премьер Андрей Белоусов сообщил, что идет обсуждение с крупным бизнесом добровольного взнос в бюджет из дохода, полученного в 2022 году, который оказался финансово удачным. Сумма разового платежа может составить до 250 млн рублей, сообщает ряд СМИ.

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