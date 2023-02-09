В Запорожской области задержали готовивших покушение на заместителя главы ВГА Бердянска

Бердянск, Запорожская область, , 09:14 — REGNUM Правоохранители задержали в Запорожской области преступную группу, члены которой являются причастными к убийствам представителей властей Бердянска. Об этом 9 февраля рассказал журналистам представитель спецслужб.

Полиция Дарья Антонова © ИА REGNUM

«В результате оперативно-разыскных мероприятий на территории Запорожской области силовыми структурами были установлены исполнитель и соучастники убийства заместителя начальника ГИБДД Бердянска Александра Колесникова и покушения на убийство коменданта Бердянска Артёма Бардина», — сказал он.

Кроме того, представитель спецслужб отметил, что также задержанные лица являются причастными к подготовке убийства заместителя мэра города Олега Бойко и его супруги, а также к взрыву в помещении бердянского представительства партии «Единая Россия».

Также он добавил, что члены этой преступной группы вели подготовку к покушению на заместителя главы военно-гражданской администрации (ВГА) Бердянска Павла Ищука.

«Данное преступление предотвращено», — подчеркнул представитель спецслужб, уточнив, что все задержанные оказались жителями Бердянска и в настоящее время все они дают признательные показания.

Отметим, в период с августа по сентябрь 2022 года в Бердянске произошло несколько терактов, в результате которого погибли вышеназванные представители местных властей.