Лондон, , 09:13 — REGNUM Фразой «нет гребаных самолетов» прокомментировал один из членов британского правительства просьбу украинского президента Владимира Зеленского передать Киеву истребители. Слова министра публикует газета inews.

Владимир Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

«У нас нет никаких гребаных самолетов, которые можно было бы отправить [на Украину]», — сказал британский чиновник.

Напомним, Зеленский накануне, 8 февраля, прилетел в Лондон, где ему дали выступить перед британским парламентом. На встрече с британским премьер-министром Риши Сунаком он попросил передать Киеву истребители или ракеты «большей дальности».

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