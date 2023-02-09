Лондон, 9 февраля, 2023, 09:13 — ИА Регнум. Фразой «нет гребаных самолетов» прокомментировал один из членов британского правительства просьбу украинского президента Владимира Зеленского передать Киеву истребители. Слова министра публикует газета inews.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«У нас нет никаких гребаных самолетов, которые можно было бы отправить [на Украину]», — сказал британский чиновник.

Напомним, Зеленский накануне, 8 февраля, прилетел в Лондон, где ему дали выступить перед британским парламентом. На встрече с британским премьер-министром Риши Сунаком он попросил передать Киеву истребители или ракеты «большей дальности».