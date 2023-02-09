Новосибирск, 9 февраля, 2023, 09:03 — ИА Регнум. На данный момент всё ещё продолжает оставаться неизвестной судьба 11 жителей пятиэтажного жилого дома в Новосибирске, который частично разрушился в результате взрыва газа. Об этом 9 февраля рассказал журналистам мэр города Анатолий Локоть.

Пресс-служба МЧС России/РИА Новости Спасатели на месте взрыва газа в пятиэтажном жилом доме на улице Линейная в Новосибирске

Как отметил новосибирский градоначальник, в пострадавшем при взрыве газа доме прописано 117 человек, однако в этом случае имеются свои нюансы, так как некоторые из его квартир сдавались в аренду.

«Проведена и продолжается работа по телефонному обзвону — поиску людей. Пока судьба 11 человек не ясна, а 11 человек находятся в больницах. Один смертельный случай», — сказал он.

Также Локоть уточнил, что в данный момент на базе школы № 85 развернут пункт временного размещения, в котором находятся 35 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что единовременные выплаты будут выплачены жильцам пострадавшего от взрыва газа пятиэтажного жилого дома в Новосибирске.

Отметим, ранее взрыв газа прогремел в пятиэтажном жилом доме в городе Новосибирске, в результате чего произошло обрушение подъезда.