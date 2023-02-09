Новосибирск, 9 февраля, 2023, 08:54 — ИА Регнум. Камера видеонаблюдения зафиксировала момент взрыва газа в Новосибирске 9 февраля. Видео публикует канал РЕН ТВ.

Владимир Николаев/РИА Новости Спасатели на месте взрыва газа в пятиэтажном жилом доме на улице Линейная в Новосибирске

Видео засняла камера, находящаяся неподалёку от дома на Линейной улице, в котором произошёл взрыв. Видна яркая вспышка, у припаркованного автомобиля сработала сигнализация.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 9 февраля в пятиэтажном доме в Новосибирске обрушился подъезд. Причина случившегося — взрыв газа. В результате один человек погиб и девять получили травмы.