Отделение младшего сержанта Максима Беломестнова обеспечило закрепление на важном рубеже

Донецк, , 09:07 — REGNUM Благодаря мужественным и высокопрофессиональным действиям отделения во главе с младшим сержантом Максимом Беломестновым удалось занять опорный пункт противника, что позволило российским подразделениям прочно закрепиться на рубеже, сообщает 9 февраля тг-канал Министерства обороны России.

СВО Иван Шилов © ИА REGNUM

В ходе разведки Максим Беломестнов со своим личным составом обнаружил опорный пункт противника и принял решение вступить в бой. Российские военнослужащие, используя рельеф местности, заняли выгодные позиции и открыли огонь на поражение. Беломестнов, действуя на передовом рубеже атаки, умело командовал отделением. В бою им из стрелкового оружия лично было лично уничтожено трое боевиков из стрелкового оружия. Кроме того, он гранатой вывел из строя вражеский пулемёт. Противник, понеся тяжелые потери, отступил, а российские военнослужащие заняли опорный пункт.

Спустя некоторое боевики, собираясь нанести артиллерийский удар, в качестве корректировщика запустили беспилотный летательный аппарат. Беломестнов обнаружил вражеский квадрокоптер и поразил его прицельным огнем из стрелкового оружия.

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