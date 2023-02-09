Донецк, 9 февраля, 2023, 09:07 — ИА Регнум. Благодаря мужественным и высокопрофессиональным действиям отделения во главе с младшим сержантом Максимом Беломестновым удалось занять опорный пункт противника, что позволило российским подразделениям прочно закрепиться на рубеже, сообщает 9 февраля телеграм-канал Министерства обороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

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В ходе разведки Максим Беломестнов со своим личным составом обнаружил опорный пункт противника и принял решение вступить в бой. Российские военнослужащие, используя рельеф местности, заняли выгодные позиции и открыли огонь на поражение. Беломестнов, действуя на передовом рубеже атаки, умело командовал отделением. В бою им из стрелкового оружия лично были уничтожены трое боевиков. Кроме того, он гранатой вывел из строя вражеский пулемёт. Противник, понеся тяжелые потери, отступил, а российские военнослужащие заняли опорный пункт.

Спустя некоторое время боевики, собираясь нанести артиллерийский удар, в качестве корректировщика запустили беспилотный летательный аппарат. Беломестнов обнаружил вражеский квадрокоптер и поразил его прицельным огнём из стрелкового оружия.