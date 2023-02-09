Жильцам пострадавшего от взрыва газа дома в Новосибирске выдадут единовременные выплаты

Новосибирск, , 08:44 — REGNUM Единовременные выплаты будут выплачены жильцам пострадавшего от взрыва газа пятиэтажного жилого дома в Новосибирске. Об этом 9 февраля рассказал журналистам вице-мэр города Валерий Шварцкопп.

Спасатели на месте взрыва газа в пятиэтажном жилом доме на улице Линейная в Новосибирске © Владимир Николаев/РИА Новости

«Безусловно [будет оказана единовременная денежная помощь], будем смотреть сейчас. Мы опрашиваем, разговариваем с людьми», — сказал он, однако не уточнил, каким будет размер такой выплаты.

Также Шварцкопп отметил, что муниципалитетом и минсоцразвития Новосибирской области для размещения пострадавших при взрыве будут предоставлены свои здания.

«Два учреждения нам дают свои [здания], гостиница, плюс маневренный фонд», — пояснил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что человека, считавшегося погибшим в результате взрыва газа в жилом доме, удалось спасти медикам в Новосибирске.

Отметим, ранее взрыв газа прогремел в пятиэтажном жилом доме в городе Новосибирске, в результате чего произошло обрушение подъезда.