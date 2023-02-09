Кременная, ЛНР, 9 февраля, 2023, 08:40 — ИА Регнум. Оставляя позиции в районе Кременной (ЛНР), украинские боевики ставят мины, в том числе минируют тела погибших, написал 9 февраля военный эксперт Андрей Марочко в своём телеграм-канале.

Александр Река/ТАСС Военнослужащие ВС России в центре города Кременная

По словам офицера, боевики ВСУ «начали устанавливать в большом количестве как противопехотные, так и противотанковые минные заграждения».

Марочко сообщил, что боевики минируют оставляемые позиции не только штатными минами, но и изготовленными кустарно. Минируют даже тела погибших, вооружение и технику, которую они не смогли эвакуировать.

Напомним, Марочко накануне, 8 февраля, сообщил, что потери ВСУ за сутки на сватово-кременском направлении составили 200 человек.