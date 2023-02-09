ТГ-канал «Русская весна» обнародовал кадры расстрела военным ВСУ сдавшегося в плен российского солда

Киев, , 08:34 — REGNUM Видеозапись расстрела военным вооружённых формирований Украины сдавшегося в плен российского военного обнародовал 9 февраля телеграм-канал «Военкоры Русской весны».

На выложенных в интернет кадрах запечатлено, как боевики ВСУ допрашивают лежащих на земле в снегу и сдавшихся в плен российских военных, в ходе чего один из допрашивающих хладнокровно расстреливает одного из бойцов Вооружённых сил (ВС) РФ. Также в конце видеозаписи военный ВСУ кричит лозунг украинских националистов.

При этом не уточняется место и время, когда была снята эта видеозапись. Судьба остальных российских пленных неизвестна.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее военный эксперт Андрей Марочко написал, что из-за успехов российских войск руководство вооружённых формирований Украины вынуждено вести переброску дополнительных сил и средств, а также использовать резервы, в том числе — из западной части страны.