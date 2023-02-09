Лондон, 9 февраля, 2023, 08:29 — ИА Регнум. Обсуждением возможных поставок Киеву истребителей и подготовкой украинских пилотов крайне недовольны в Королевских ВВС Великобритании на фоне дефицита ресурсов для самих британцев. Об этом 8 февраля сообщил телеканал Sky News.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Источник в британских ВВС был возмущён обсуждением возможности отправки Киеву истребителей. Уточняется, что на Украину теоретически могут быть отправлены истребители Typhoon, но они пригодны только для обучения пилотов, а не для боевых действий. Истребители F-35 отправлены быть не могут из-за их высокой стоимости, сложности в техобслуживании и секретных технологий. Обсуждение вероятности их отправки на Украину в британских ВВС было названо «пустыми надеждами Киева».

Касательно вопроса обучения в Великобритании пилотов для управления истребителями отмечается, что ситуация с подготовкой таких специалистов в стране очень тяжёлая. Желающим приходится ждать до десяти лет, чтобы попасть на тренировки и принимать участие в боевых вылетах. Поэтому в Королевских ВВС обсуждение вероятности подготовки украинских пилотов в стране вызвало негодование.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Лондон выступил в парламенте Британии и после своей речи подарил британской стороне лётный шлем, который ему якобы передали украинские лётчики. Свой подарок политик сопроводил призывом поставить Киеву боевые самолёты.