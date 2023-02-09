Москва, 9 февраля, 2023, 08:12 — ИА Регнум. На сегодняшний день уровень безработицы в столице России уменьшился до 0,38%, численность не имеющих работу граждан составляет немногим более 27,1 тысячи человек. Об этом 9 февраля заявила первый замглавы московского департамента труда и социальной защиты населения Александра Александрова.

Анна Рыжкова ИА REGNUM В поисках работы

«Уровень безработицы в Москве находится на низком уровне — 0,38%. Численность безработных составляет чуть более 27,1 тысячи человек, что сравнимо с показателями доковидного периода», — приводит её слова РИА Новости.

Также Александрова уточнила, что на данный момент в агрегированной базе службы занятости населения имеется свыше 400 тысяч актуальных вакансий из всех отраслей — от торговли и сферы услуг до промышленности и IT, в результате чего на одного кандидата приходится 15 вакансий.

Кроме этого первый замглавы московского департамента труда и соцзащиты указала, что, несмотря на имевшиеся на протяжении последних лет вызовы, такие как пандемия, повышенный спрос на сотрудников промышленной отрасли, уход зарубежных компаний с российского рынка и политика импортозамещения, рынок труда Москвы смог сохранить стабильность.

При этом она добавила, что для адаптации под всё время меняющиеся тенденции рынка и запросы работодателей службой занятости проводится внедрение новых сервисов и продуктов для эффективного трудоустройства, а также расширение агрегированной базы вакантных предложений.

«С момента запуска масштабной модернизации службы занятости в 2019 году уже около 460 тысяч человек нашли работу, из них более 100 тысяч — с начала 2022 года», — отметила Александрова.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 февраля Госдума в первом чтении приняла законопроект о праве детей-сирот с ограниченными возможностями здоровья бесплатно получить вторую профессию.