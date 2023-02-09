Володин призывает наказать террориста Байдена за подрыв «Северных потоков» и требует компенсаций

Москва, , 08:12 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал президента США Джо Байдена террористом за подрыв «Северных потоков».

Вячеслав Володин © Владимир Федоренко/РИА Новости

«Байден вписывает себя в историю как террорист», — отметил Володин в телеграм-канале.

Так спикер палаты парламента отреагировал на то, что президент США, выступая в Конгрессе, заявил, что американская нация служит путеводной звездой миру.

«Это напоминает высказывания руководителей Третьего рейха», — указал Володин.

К чему приводит эта идеология исключительности, можно убедиться, ознакомившись с результатами расследования лауреата Пулитцеровской премии Сеймура Херша о причастности Байдена к подрыву «Северных потоков».

«Опубликованные факты должны стать основой для международного расследования, привлечения Байдена и его подельников к ответственности, а также выплат компенсаций странам, пострадавшим от теракта», — убежден Володин.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, лауреат Пулитцеровской премии журналист Сеймур Херш заявил, что летом 2022 года водолазы ВМС США установили под «Северным потоком» дистанционно активируемую взрывчатку.

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