Сноуден согласился с мнением, что именно США взорвали «Северные потоки»
Вашингтон, 9 февраля 2023, 08:30 — REGNUM Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден на своей странице в Twitter предложил своим читателям вспомнить секретные операции, которые Белый дом устроил, но затем решительно их отрицал.
«Вы можете вспомнить исторические примеры того, когда Белый дом проводил секретную операцию, но решительно отвергал это? Ну кроме, конечно, той маленькой шумихи вокруг «массовой слежки», — написал Сноуден.
Тем самым Сноуден отреагировал на разоблачительную статью, опубликованную известным американским журналистом Сеймуром Хершем.
Херш утверждает, что взрыв в 2022 году газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» был осуществлён водолазами-диверсантами ВМС США по приказу высшего руководства страны
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