Эдвард Сноуден отозвался на обвинение американских диверсантов в подрыве «Северных потоков»

Вашингтон, , 08:30 — REGNUM Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден на своей странице в Twitter предложил своим читателям вспомнить секретные операции, которые Белый дом устроил, но затем решительно их отрицал.

Эдвард Сноуден Иван Шилов © ИА REGNUM

«Вы можете вспомнить исторические примеры того, когда Белый дом проводил секретную операцию, но решительно отвергал это? Ну кроме, конечно, той маленькой шумихи вокруг «массовой слежки», — написал Сноуден.

Тем самым Сноуден отреагировал на разоблачительную статью, опубликованную известным американским журналистом Сеймуром Хершем.

Херш утверждает, что взрыв в 2022 году газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» был осуществлён водолазами-диверсантами ВМС США по приказу высшего руководства страны

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