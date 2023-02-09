Вашингтон, 9 февраля, 2023, 08:30 — ИА Регнум. Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден на своей странице в Twitter предложил своим читателям вспомнить секретные операции, которые Белый дом устроил, но затем решительно их отрицал.

Иван Шилов ИА REGNUM Эдвард Сноуден

«Вы можете вспомнить исторические примеры того, когда Белый дом проводил секретную операцию, но решительно отвергал это? Ну кроме, конечно, той маленькой шумихи вокруг «массовой слежки», — написал Сноуден.

Тем самым Сноуден отреагировал на разоблачительную статью, опубликованную известным американским журналистом Сеймуром Хершем.

Херш утверждает, что взрыв в 2022 году газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» был осуществлён водолазами-диверсантами ВМС США по приказу высшего руководства страны