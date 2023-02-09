В Турции спасли ребенка, находившегося под завалами 70 часов
Анкара, 9 февраля 2023, 07:59 — REGNUM Спасатели в Турции извлекли из-под завалов мальчика семи лет, которому удалось выжить, находясь под обломками более 70 часов после разрушительного землетрясения, 9 февраля передает телеканал TRT Haber.
Ребенок проживает в турецкой провинции Адыяман. Мальчик сразу же после спасания заявил, что завтра ему нужно идти в школу на уроки.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее агентство Anadolu распространило информацию о том, что в Турции поисками людей после землетрясения занимаются 100 тысяч спасателей.
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