TRT Haber: в Турции спасли мальчика семи лет через 70 часов после землетрясения

Анкара, , 07:59 — REGNUM Спасатели в Турции извлекли из-под завалов мальчика семи лет, которому удалось выжить, находясь под обломками более 70 часов после разрушительного землетрясения, 9 февраля передает телеканал TRT Haber.

Землетрясение в Турции Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Ребенок проживает в турецкой провинции Адыяман. Мальчик сразу же после спасания заявил, что завтра ему нужно идти в школу на уроки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее агентство Anadolu распространило информацию о том, что в Турции поисками людей после землетрясения занимаются 100 тысяч спасателей.

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