В Турции спасли ребенка, находившегося под завалами 70 часов
TRT Haber: в Турции спасли мальчика семи лет через 70 часов после землетрясения
Анкара, 9 февраля, 2023, 07:59 — ИА Регнум. Спасатели в Турции извлекли из-под завалов мальчика семи лет, которому удалось выжить, находясь под обломками более 70 часов после разрушительного землетрясения, 9 февраля передает телеканал TRT Haber.
Иван Шилов ИА REGNUM
Землетрясение в Турции
Ребенок проживает в турецкой провинции Адыяман. Мальчик сразу же после спасания заявил, что завтра ему нужно идти в школу на уроки.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее агентство Anadolu распространило информацию о том, что в Турции поисками людей после землетрясения занимаются 100 тысяч спасателей.