Анкара, 9 февраля, 2023, 07:59 — ИА Регнум. Спасатели в Турции извлекли из-под завалов мальчика семи лет, которому удалось выжить, находясь под обломками более 70 часов после разрушительного землетрясения, 9 февраля передает телеканал TRT Haber.

Иван Шилов ИА REGNUM Землетрясение в Турции

Ребенок проживает в турецкой провинции Адыяман. Мальчик сразу же после спасания заявил, что завтра ему нужно идти в школу на уроки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее агентство Anadolu распространило информацию о том, что в Турции поисками людей после землетрясения занимаются 100 тысяч спасателей.