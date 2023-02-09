Минобороны России обнародовало кадры с ночной боевой работой расчетов РСЗО «Торнадо-С»

Москва, , 07:47 — REGNUM Расчеты российских реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Торнадо-С» осуществляют боевые задачи в зоне специальной военной операции, сообщает Министерство обороны России, которое 9 февраля опубликовало в своем телеграм-канале видеозапись с кадрами ночной боевой работы этих установок.

РСЗО «Торнадо-С» Дарья Антонова © ИА REGNUM

РСЗО «Торнадо-С» оснащены автоматической системой навигации, которая позволяет экипажу быстро занимать позицию для ведения огня. Указанные боевые машины могут уничтожать командные пункты, склады с боеприпасами и ГСМ, узлы связи, а также другие объекты, отдаленные на большое расстояние.

Боевая работа расчета РСЗО «Торнадо С». Минобороны России

Начальник расчета РСЗО с позывным Гром рассказал, что дети отправляют свои письма и рисунки, и такое внимание очень важно для российских военных.

«Эти детские письма и рисунки. Я считаю, что это важно. Значит люди помнят и знают, что мы здесь и для чего мы здесь. Мы воюем за Родину и за правду», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае вице-премьер России Юрий Борисов заявил, что РСЗО «Торнадо-С» калибра 300 мм теперь оснащаются высокоточными снарядами с самонаведением.

Читайте ранее в этом сюжете: Комплексы «Торнадо-С» получили высокоточные снаряды с самонаведением