Москва, 9 февраля, 2023, 07:47 — ИА Регнум. Расчеты российских реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Торнадо-С» осуществляют боевые задачи в зоне специальной военной операции, сообщает Министерство обороны России, которое 9 февраля опубликовало в своем телеграм-канале видеозапись с кадрами ночной боевой работы этих установок.

Дарья Антонова ИА REGNUM РСЗО «Торнадо-С»

РСЗО «Торнадо-С» оснащены автоматической системой навигации, которая позволяет экипажу быстро занимать позицию для ведения огня. Указанные боевые машины могут уничтожать командные пункты, склады с боеприпасами и ГСМ, узлы связи, а также другие объекты, отдаленные на большое расстояние.

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Начальник расчета РСЗО с позывным Гром рассказал, что дети отправляют свои письма и рисунки, и такое внимание очень важно для российских военных.

«Эти детские письма и рисунки. Я считаю, что это важно. Значит, люди помнят и знают, что мы здесь и для чего мы здесь. Мы воюем за Родину и за правду», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае вице-премьер России Юрий Борисов заявил, что РСЗО «Торнадо-С» калибра 300 мм теперь оснащаются высокоточными снарядами с самонаведением.